محافظ القاهرة يجتمع بـ«تعليم القاهرة» لمتابعة استعدادات امتحانات الثانوية

أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، خلال اجتماعه، اليوم، أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين.واستمع المحافظ لتقرير محمد عطية وكيل مدير المديرية عن استعدادات المديرية لأعمال الامتحانات وتجهيز الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين.وأكد عطية أن جميع اللجان التي ستُجرى بها الامتحانات سيتم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا.وشدد على أنه جار الآن استلام بوابات التعقيم، وعرض فيلما وثائقيا يتضمن الاستعدادات، مشيرآ إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 97967 طالبا وطالبة، مؤكدًا أنه طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وتم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالبا إلى 14 آخرين، أو أقل في اللجنة الواحدة، حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة من 281 لجنة إلى 310 لجان رئيسية.وطالب المحافظ مدير المديرية بزيادة النشر الإعلامي والتوضيحي للطلبة على موقع المديرية وصفحتها الاعلامية للإرشاد والتوعية، وكيفية التعامل مع الحالات المختلفة، والاعتذار أو تأجيل الطالب للامتحان.وشدد على دور الزائرة الصحية وحرصها على التعامل في مختلف المواقف وحسن التصرف، وأكد على التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن وهيئة الإسعاف والتموين ورؤساء الأحياء ومديرية الصحة وكافة الجهات لصالح أبنائنا الطلبة.وأوضح أنه سيتم ربط غرف العمليات بالمديرية والوزارة بالمحافظة، ورفع حالة التأهب والتدخل السريع وتفعيل دور لجنة الأزمات والكوارث.كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري على اللجان التي سيتم عقد الامتحان بها، للتأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة والتأكد من نظافة اللجان من الداخل والمحيط الخارجي لها.وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء تقديم الدعم اللوجيستي لمديرية التربية والتعليم، في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان، مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات وإعلاء الصالح العام.وفي نهاية الاجتماع، ناشد محافظ القاهرة أولياء الأمور التحلي بضبط النفس، أما العاملين فعليهم التصدي للشائعات، والتحلي بالحكمة والهدوء الشديد في التعامل مع المواقف، ونشر التوعية المستمرة عبر موقع المديرية الإعلامي.