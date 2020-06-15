أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 15-6-2020 فى البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية اليوم بالبنك المركزي

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي ( مصر - الأهلي المصري ) للشراء 16.11 جنيه وللبيع 16.21 جنيه.



وبلغ سعر الدولار في بنوك ( قناة السويس - الأهلي الكويتي (بيريوس) - HSBC - التجاري الدولي CIB - التعمير والإسكان) للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه، أما بنك كريدي أجريكول للشراء 16.14 جنيه وللبيع 16.24 جنيه.

سعر اليورو سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنكي (مصر - الأهلي المصري) للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.38 جنيه.



وبلغ سعر اليورو في بنوك ( قناة السويس - الأهلي الكويتي (بيريوس) - التجاري الدولي CIB ) للشراء 18.08 جنيه وللبيع 18.40 جنيه، أما في بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.07 جنيه وللبيع 18.41 جنيه، وبنك كريدي أجريكول للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.50 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية اليوم سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك (مصر - الأهلي المصري) للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.31 جنيه.



وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس للشراء 4.16 جنيه وللبيع 4.32 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان للشراء 4.21 جنيه وللبيع 4.33 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 4.24 جنيه وللبيع 4.32 جنيه، والبنك التجاري الدولي CIB للشراء 16.22 جنيه وللبيع 16.32 جنيه، أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل للشراء 4.22 جنيه وللبيع 4.32 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنكي (مصر - الأهلي المصري) للشراء 4.36 جنيه وللبيع 4.41 جنيه.



وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان للشراء 4.30 جنيه وللبيع 4.41 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 4.39 جنيه وللبيع 4.41 جنيه، أما مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 4.33 جنيه وللبيع 4.41 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنكي (مصر - الأهلي المصري) للشراء 50.67 جنيه وللبيع 52.71 جنيه.



وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان للشراء 49.83 جنيه وللبيع 52.81 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 51.96 جنيه وللبيع 52.81 جنيه، أما بنك كريدي أجريكول للشراء 51.37 جنيه وللبيع 51.75 جنيه، والبنك التجاري الدولي CIB للشراء 50.00 جنيهًا وللبيع 52.81 جنيه.





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يقدم لكم «الدستور» تقريرًا يوميًا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم والعربية فى بعض البنوك المصرية، حيث شهدت أسعار العملات في الأسواق والبنوك المصرية، اليوم الإثنين 15-6-2020، اتغيرات ملحوظة في الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والدولار بين الهبوط والارتفاع.وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي، اليوم الإثنين 15 - 6 - 2020، للشراء 16.11 جنيه وللبيع 16.24 جنيه، وسعر اليورو للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.29 جنيه، بينما سجل سعر الريال السعودي للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.33 جنيه، أما سعر الدينار الكويتي فسجل للشراء 52.42 جنيه وللبيع 52.86 جنيه، وأخيرًا سعر الدرهم الإماراتي للشراء 4.38 جنيه وللبيع 4.42 جنيه.