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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«الصحة»: نتوقع إقبالًا كثيفًا على التبرع ببلازما المتعافين من كورونا بالمحافظات

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:11 م
التبرع ببلازما
التبرع ببلازما
سناء إسماعيل
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قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، إن هناك إقبالًا على التبرع ببلازما الدم منذ الجمعة الماضي، بعد مناشدة وزيرة الصحة، المواطنين المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما، بعدما ثبتت نتائجها المبشرة، حيث أدى ذلك إلى إقبال متزايد من المواطنين المتعافين، وخاصة مع تخصيص خط ساخن 15366 لخدمات نقل الدم، ويشمل التبرع بالدم أو البلازما بالإضافة لبداية الفروع الإقليمية في المحافظات بدلًا من المركزية على مستوى العاصمة لسحب بلازما المتعافين.

وأضاف سراج الدين، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج "القاهرة الآن" المُذاع على فضائية "العربية الحدث"، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن أول تبرع إقليمي كان في المحافظات الأسبوع المنقضي، لمواطن أقصري متعاف تبرع ببلازما الدم.

وتوقع أن يزيد الاقبال في الفترة القادمة مع زيادة المراكز الإقليمية في المحافظات، كاشفًا أنها ستمتد لتشمل مناطق أكبر من الخمسة التي أعلن عنها سابقًا.

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