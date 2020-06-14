تعرف على سعر اليورو اليوم الإثنين 15 -6-2020 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم



سجل سعر البنك العربي الافريقي الدولي للشراء 18.08 وللبيع 18.40، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.08 وللبيع 18.40، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.08 وللبيع 18.40، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.08 وللبيع 18.40، وفي بننك عودة سجل للشراء 18.08 وللبيع 18.40، اما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 18.08 وللبيع 18.40، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.08 وللبيع 18.40.



كما استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي اجريكول فسجل للشراء 18.28 وللبيع 18.50، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 18.27 وللبيع 18.50، وفي بنك البركة سجل للشراء 18.26 وللبيع 18.56، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.13 وللبيع 18.29، اما في بنك التنمية الصناعية فسجل لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري للشراء 18.13 وللبيع 18.36، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.12 وللبيع 18.47.

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سجل سعر البنك العربي الافريقي الدولي للشراء 18.08 وللبيع 18.40، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.08 وللبيع 18.40، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.08 وللبيع 18.40، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.08 وللبيع 18.40، وفي بننك عودة سجل للشراء 18.08 وللبيع 18.40، اما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 18.08 وللبيع 18.40، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.08 وللبيع 18.40.كما استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي اجريكول فسجل للشراء 18.28 وللبيع 18.50، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 18.27 وللبيع 18.50، وفي بنك البركة سجل للشراء 18.26 وللبيع 18.56، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.13 وللبيع 18.29، اما في بنك التنمية الصناعية فسجل لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري للشراء 18.13 وللبيع 18.36، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.12 وللبيع 18.47.

تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 15- 6-2020، في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره في بنك الاسكندرية للشراء 18.05 وللبيع 18.39.ويقدم موقع «الدستور» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم:انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 18.06 وللبيع 18.38، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.05 وللبيع 18.39، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.06 وللبيع 18.38، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.07 وللبيع 18.41، وفي مصرف ابوظبي الاسلامي سجل للشراء 18.08 وللبيع 18.40، اما في النبك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.08 وللبيع 18.40.