معلمة تناشد زملاءها عدم الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية

دعت معلمه تدعى رحاب سامي المعلمين إلى عدم الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة المقرر إجراؤها يونيو الجاري بمحافظات الجمهورية.وقالت المعلمة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك):" اليوم تسلّمت جواب تكليفى بالملاحظة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، ورغم أن ظروفى تتيح لى الفرصة للاعتذار فلن ولم أعتذر".وأضافت: "لست أقل من أخي العسكري على الحدود ولا الضابط الذى يحمى أمن الوطن، ولا أقل من إخوتى الأطباء والممرضين على خط الخطر مع الوباء.. فكل منّا يحارب على جبهته من أجل الوطن".وتابعت رحاب: "أولادنا بحاجة لنا، سواء كنا داخل الفصول نُنير طريقهم لمستقبل أفضل، أو فى اللجان نساعدهم على تحقيق أحلامهم والوصول إليها، وأنا لم ولن أنسحب يومًا من المسئولية"، مذيلة منشورها بجملة (بنت الأرض المصرية).