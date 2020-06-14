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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري 2020

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:03 م
البنك الأهلي
البنك الأهلي
راندا التوني
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استقرت أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري 2020 على الودائع والشهادات، حيث يقدمها بعائد 15% طبقا لتعليمات «المركزي» المصري، كما يقدم الشهادات البلاتينية التي بلغ عائدها 12% سنويا.

أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري 2020


فيما سجل العائد على حساب التوفير العادي بالبنك الأهلي المصري ما بين 3.75% إلى 6% كعائد سنوي وفقا للمبلغ المودع من 3000 جنيه لنصف مليون جنيه أو أكثر.

أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري 2020

أما حساب المدخر الصغير الشريحة الأولى تبدأ من 3001 جنيه إلى 30 ألف جنيه تبلغ الفائدة بعد الخفض %6 سنويا، والشريحة الثانية من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه تبلغ الفائدة %5 سنويا، والشريحة الثالثة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه تبلغ الفائدة 4.25% سنويا، والشريحة الرابعة من 100 ألف جنيه إلى أكثر تبلغ الفائدة 3.75% سنويا.

وحساب توفير المستقبل بعائد من 3.75% إلى 6% وحساب توفير المعاش بعائد 6% سنويا.

وقررت لجنة السياسة النقدية في مارس 2020 خفض اسعار العائد على الايداع والاقراض بنسبة 3% في اجتماع طارئ تم عقده ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.


وجاء قرار خفض أسعار الفائدة بالمتابعة مع تطورات الأحداث على مستوى العالم ولجوء البنوك المركزية لخفض أسعار العائد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، فيما قرر البنك المركزي تثتبت أسعار الفائدة عند معدلاتها في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي تم عقده في إبريل 2020.

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ومن المقرر أن تنعقد لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 25 يونيو لبحث أسعار العائد على الإيداع والإقراض والبالغة 9.25 و10.25 % على الإيداع والإقراض على التوالي في الوقت الراهن وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها بعد تراجع معدلات التضخم الشهري والسنوي في شهر مايو 2020 طبقا لما هو معلن من قبل البنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصولا لمعدلات أقل من المتوقع من قبل البنك المركزي المصري على المدى المتوسط وفقا للتقارير الصادرة عن لجنة السياسة النقدية ويتم على أساسها اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية.

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