نقل متوفية بـ«كورونا» على تروسيكل في بسيون.. و«صحة الغربية»: اتخذنا الإجراءات الوقائية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصورا لنقل جثمان متوفية بفيروس كورونا على تروسيكل بمدينة بسيون بمحافظة الغربية إلى المقابر لدفنها، دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إصابتهم بـ"كوفيد- 19".وظهر في الفيديو ثلاثة أشخاص على تروسيكل وبجوارهم جثة مغطاة بكفن أبيض في كيس بلاستيكي.من جانبه، أكد مصدر طبي بمديرية الصحة بالغربية أن السيدة المصابة بكورونا، توفيت صباح اليوم الأحد، بعد تدهور حالتها داخل العناية المركزة بمستشفى بسيون المركزي، وتم تغسيلها وتكفينها طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها ووضعها داخل كيس بلاستيكي، وتسليمها لذويها.وأوضح أن ذويها وضعوها على محمل في تروسيكل بسبب رفض عدد من السيارات حمل الجثمان، يرافقهم فريق من الطب الوقائي بالإدارة الصحية ببسيون، وقوة من الشرطة، وتم إنهاء مراسم دفن الحالة بمقابر الأسرة في مدينة بسيون.