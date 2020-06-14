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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري بالبنوك الاثنين 15-6-2020

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:30 م
الدولار
الدولار
وسام عطية
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ينشر موقع «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك الاثنين 15-6-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم.

سعر الدولار اليوم في مصر


واصل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري، في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية، ليفقد ما بين قرش إلى ثلاثة قروش، مقارنة بمتوسطات أسعاره نهاية الأسبوع الماضي.

وظهرت إحصائية جديدة أن الجنيه المصري الأقوى أداء أمام الدولار الأمريكي بين عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري 2020، بعد أن سجل تراجعا محدودا نسبته 0.89 %.

سعر الدولار اليوم في مصر


وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي للشراء 16.11 جنيه وللبيع 16.24 جنيه.

سعر الدولار في البنوك الحكومية


سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك ( مصر - الأهلي المصري - التعمير والإسكان - قناة السويس - المصري لتنمية الصادرات ) للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه، أما في بنك الإسكندرية للشراء 16.12 وللبيع 16.22.

سعر الدولار في البنوك الخاصة


بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في بنوك ( كريدي أجريكول - بركة ) سجل للشراء 16.14 جنيه وللبيع 16.24 جنيه، وفي (البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 16.11 جنيه وللبيع 16.21 جنيه، أما بنك قطر الوطني سجل للشراء 16.12 جنيه وللبيع 16.22 جنيه.

وبلغ الدولار الأمريكي اليوم في بنوك ( الاستثمار العربي - المصري الخليجي - HSBC - الإمارات دبي الوطني الدولي - بنك المشرق - العربي الأفريقي - الأهلي الكويتي "بيريوس" - الكويت الوطني "مصر") للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.

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وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنوك ( مصر إيران للتنمية - الأهلي المتحد - التجاري الدولي CIB - العربي الأفريقي - مصرف أبوظبي الإسلامي - المصرف المتحد - مصرف أبوظبي الإسلامي ) للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه، أما في سجل للشراء 16.14 جنيه وللبيع 16.24 جنيه.

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