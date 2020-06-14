حددت اللجنة الوزارية المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا المستجد،شروط وخطوات صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 فلهذه الفئة من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرها 500 جنيه، بدءًا من 21 إلى 25 يونيو الجاري.وأوضحت أنه سيتم الحصول على المنحة من ماكينات الصرف بموجب كارت ATM مسبوق الدفع، تم تسليمه للمستحق خلال صرف الدفعة الأولى، بعد تلقي المستحق رسالة نصية على تليفونه الشخصي قبل ميعاد الصرف بـ 48 ساعة.وأشارت إلى أنه سيتم تقسيم أعداد المستفيدين من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية، بحيث سيتم الصرف لنحو 260 ألف مستحق يوميا، لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، وفقا للتعليمات التي أعلنتها الحكومة المصرية بعدم الزحام والتكدس، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن يتم الصرف في المرحلة الثانية لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا، يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه.ويأتي ذلك ضمن ثلاث دفعات أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجمالي ١٥٠٠ جنيه لمدة ثلاثة أشهر، بواقع ٥٠٠ جنيه لكل دفعة، تم صرف الدفعة الأولى منها خلال شهري أبريل ومايو.وفي ظل الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية من تفشي لفيروس كورونا المستجد، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر.وخصصت وزارة القوى العاملة، رابطًا لتسجيل العمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، وبلغ عددهم التي سجلت على المنظومة الإلكترونية للوزارة نحو 3 ملايين و514 ألفا و236 فردًا، وتم تدقيق بيانات هؤلاء بمعرفة الجهة المختصة بذلك، ووصل عدد المستحقين إلى مليونين و61 ألفا و18 شخصا، وبلغ عدد من قام بصرف الدفعة الأولى خلال الفترات من 13 إبريل، وحتى 14 مايو، مليون و600 ألف و216 مستحقًا، صرفوا 800 مليون و108 آلاف جنيه.وتم صرف المنح الاستثنائية لهم من خلال 4 آلاف منفذ لمكاتب البريد، بالإضافة إلى 600 مدرسة على مستوى الجمهورية، عن طريق تسليم العامل رسالة على هاتفه المحمول بميعاد الصرف ومكان الصرف.