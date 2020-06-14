العراق يحبط هجومًا إرهابيًا استهدف مقار أمنية بقذائف صاروخية

أحبطت القوات الأمنية العراقية، مساء اليوم، عمليات إرهابية تستهدف المعسكرات الخاصة بالقوات التابعة لهم كان سيتم تنفيذها عبر قذائف صاروخية وجدت على متن إحدى السيارات.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك إن قواتها رصدت اليوم عجلة (عربة) نوع كيا بنكوا تحمل منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا وتحديدًا في منطقة الراشدية قرب شركة النفط.وأضاف البيان "أثناء التقرب منها انطلق صاروخان بشكل تلقائي وسقطا في منطقة نائية دون خسائر تذكر وتمت السيطرة على العجلة وإبطال جميع الصواريخ المتبقية وتمكنت قواتنا الحصول على معلومات مهمة تؤدي إلى معرفة الذين اقدموا على هذا العمل الإرهابي".وأشار البيان إلى أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل حال إنجاز المهمة الاستخبارية في ملاحقة هؤلاء والقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء العراقي لينالوا جزاءهم وفق القانون.وتعرضت المقار الأمنية العراقية وكذلك المقار والقواعد التي تتواجد بها القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي إلى هجمات متكررة مؤخرا باستخدام القذائف الصاروخية.