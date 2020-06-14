غلق 3 محال تجارية اخترقت قرارات الحظر بكفرشكر

شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفرشكر، برئاسة اللواء هشام رفعت، رئيس المركز والمدينة، حملة لمتابعة قرارات غلق المحلات التجارية فى المواعيد المحددة من قبل مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال رئيس المركز والمدينة، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه تم غلق 3 محال تجارية عبارة عن ورشة ومحل تجارى وقهوة خالفت قرار الحظر، مشيرا إلى أن حملات مراقبة قرارات مجلس الوزراء بشأن غلق المحال التجارية فى المواعيد المحددة مستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة المواطنين.وأوضح رفعت، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لرصد ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن غلق المحال التجارية والصناعية، موضحا أنه لا تهاون فى تنفيذ القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل محل يخالف قرار الحظر دون وساطة أو محسوبية، بهدف الحفاظ على المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا اللعين وفرض هيبة الدولة.