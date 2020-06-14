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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي يطالب بمحاكمة أردوغان: ارتكب جرائم حرب

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:23 م
المسماري
المسماري
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قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن تركيا ترتكب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.

وشدد المسماري، في كلمة له أوردتها قناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم الأحد، على ضرورة محاكمة رجب طيب أردوغان على جرائم الحرب التي ترتكبها تركيا في ليبيا، مؤكدًا أن الموقف العسكري يسير حسب الخطط الموضوعة له من القيادة العامة وأن هناك خطة لكل مرحلة، مشيرًا إلى أن الميليشيات المتطرفة تعاني كثيرا الآن وتسجل خسائر كبيرة جدا في الأفراد والمعدات.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن أردوغان يحاول لملمة الموقف بالزج بقوات وأسلحة تركية أخرى، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن هناك سبع بارجات قبالة سواحل ليبيا، وأن "أردوغان ينزل بكل ثقله للمعركة".

ولفت اللواء المسماري إلى أن موافقة حكومة الوفاق على الذهاب للمفاوضات "موافقة صورية" لكنها تواصل تحشيد القوات، مشيرا إلى أن هناك جسرا جويا وبحريا مفتوحا من تركيا إلى مصراتة ومعيتيقة وزوارة.

وأكد متحدث الجيش الوطني الليبي أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة بشن هجوم على منطقة الهلال النفطي، معتبرًا أن أردوغان يطمع ويحلم بالسيطرة على منطقة الهلال النفطي والموانئ النفطية".

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