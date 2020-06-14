بكمامات ومسافات متباعدة.. تشييع جثمان متوفي بكورونا في كفر الشيخ

شيع العشرات من أهالي قرية المندورة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، جثمان أحد أهالي القرية ويدعى "إسماعيل حجازي" والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.وقام الأهالي بارتداء الكمامات الطبية مع مراعاة مسافات متباعدة بينهم أثناء تشييع الجثمان وكذلك أثناء الصلاة عليه، وغادر الجميع بعد إتمام عملية الدفن.وكانت محافظة كفر الشيخ قد سجلت 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم، والحالات البسيطة منهم تم تحويلها للعزل المنزلي مع توفير كل المستلزمات لهم، ليسجل ذلك الرقم تراجعا كبيرا عن الأسابيع الماضية بعد أن قفزت الإصابات اليومية إلى 68 إصابة.وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة سابقة لـ"الدستور"، أن الإصابات الـ 16 جرى تسجيلها أمس السبت، في مختلف مراكز المحافظة، مناشدة جميع المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بقرار ارتداء الكمامات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه على المخالفين للقرارات التي تم إصدارها من قبل الدولة في ذلك الصدد.