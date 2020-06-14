برلماني: مشهد رفع رئيس النواب لتوصيات تنسيقية الأحزاب كان تاريخيًا

قال أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسة النواب حول قانون مجلس النواب كانت تاريخية، وهناك رؤية داخل مجلس النواب، حيث استمعت الجلسة للرأي والرأي الآخر.وأضاف زيدان خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم" المُذاع على شاشة "ON"، أن مشهد رفع رئيس البرلمان لتوصيات تنسيقية شباب الأحزاب، كان تاريخيًا.وعن إرجاء مناقشة قانون مجلس الشيوخ، قال إن هناك تعقيدات عن نسبة المرأة الممثلة في مجلس الشيوخ، وهناك حوار يجري حول هذا الأمر، بجانب عدة قوانين جاري مناقشتها.وكان مجلس النواب وافق برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال جلسته العامة من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.