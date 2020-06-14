إيجابية المسحة الثالثة لـ رجاء الجداوي بكورونا

خضعت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، اليوم الأحد، لإجراءات المسحة الثالثة التي أثببت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ما أحبط أسرتها ومتابعيها، خاصة أن الوضع الصحي للفنانة القديرة كما هو بعد معاناة طويلة مع (كوفيد-19).وتعد هذه المسحة هي الثالثة للفنانة القديرة رجاء الجداوى بعدما أجرت المسحة الأولى 27 مايو الماضي وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، لتنتقل على إثرها للعناية المركزة.كانت آخر أعمال رجاء الجداوي مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا وشاركت فيه بجانب الفنانين دينا الشربيني وأحمد داوود.