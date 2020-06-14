«الصحة العالمية» تحذر من تخفيف قيود كورونا في إنجلترا

قال هانز كلوج، مدير المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا ينبغي تخفيف المزيد من إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا في إنجلترا إلى أن تثبت "قوة وفاعلية" النظام الحكومي لتتبع المصابين ومخالطيهم.وحذر كلوج، خلال مقابلة مع صحيفة الجارديان، من أن بريطانيا لا تزال في "مرحلة نشطة للغاية من الوباء"، كما حذر من مغبة الاندفاع نحو إعادة فتح الاقتصاد.وذكرت بريطانيا، اليوم الأحد، أنها تراجع قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين قبل البدء في تنفيذ المرحلة التالية من خطة تخفيف القيود المقررة في الرابع من يوليو.