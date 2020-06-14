كردستان العراق: 200 إصابة و58 وفاة بكورونا

أعلنت صحة إقليم كردستان العراق تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت صحة الإقليم، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء الأحد، أنه جرى تسجيل 606 حالات شفاء، و58 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.