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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

16 طلب تصالح فى مخالفات البناء بدمياط

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:07 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
حسام فهمي
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أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مجددًا استمرار كافة الجهود التى تبذلها الأجهزه التنفيذية والأمنية بالمحافظة للتصدى لكافة حالات التعديات ومخالفات البناء، تزامنًا مع اتخاذ الدولة خطواتٍ عدة لمجابهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على أملاك الدولة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية وكذلك منع أي حالات للبناء المخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما تم تنفيذ الحملة اليوم الأحد تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وإبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومتولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية بمساحة ١٥ م٢ ومنشأة ذات خطورة داهمة بمساحة ٢١م٢، بالإضافة إلى تلقى عدد ١٦ طلب تصالح فى مخالفات البناء لمساحات قدرها ٢٠٦٣ م٢، وذلك بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، فضلًا عن إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية لمكمورة فحم بمساحة ١٠٠ م٢ بكفر البطيخ، هذا وقد بلغت عدد الإزالات للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذا مخالفات البناء ٦٢٠ حالة، وكذا تلقى عدد ٦٤ طلب تصالح فى مخالفات البناء، وذلك خلال الحملات التى تم تنفيذها منذ منتصف مارس الماضي.
مخالفات البناء
مخالفات البناء
مخالفات البناء
مخالفات البناء

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