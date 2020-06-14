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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«جزويت» ينظم حفلا غنائيا عبر «فيس بوك» بالإسكندرية

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:58 م
مركز جزويت
مركز جزويت
أ ش أ
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نظم مركز جزويت الثقافى بالإسكندرية، مساء اليوم، حفلا فنيا للمطربة نسمة هركى، من خلال البث المباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وذلك فى اطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت..الثقافة بين ايديك".

وتضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من الأعمال الموسيقية والأغاني التى تعبر عن تجارب شخصية ومواقف حياتية، من كلمات وألحان "نسمة"، وهي مزيج من اللون الشرقي والجاز ذو طابع نوبي.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الجزويت هو مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تأسست عام ١٩٥٣، داخل حرم كنيسة جزويت الكاثوليكية، ويعتبر المركز منصة لمختلف المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والأدبية، من خلال تقديمه مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الثقافية وذلك بهدف تمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى تنمية المجتمع.

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