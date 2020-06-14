مواعيد صرف معاشات تكافل وكرامة بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه وفقًا لما أعلنته الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن آلية صرف معاشات يونيو ٢٠٢٠ لعملاء برنامج تكافل وكرامة، سيتم الصرف لعملاء كرامة "بطاقة الصرف الخضراء" يومى الإثنين والثلاثاء ١٦،١٥ يونيو، وأن يتم الصرف لعملاء تكافل "بطاقة الصرف الزرقاء"، بالإضافة إلى المتبقي من العملاء ممن لم يصرفوا فى الأيام المقررة، وذلك فى الأيام التالية بدءًا من الأربعاء الموافق ١٧ يونيو الجاري.وفى سياق متصل، ناشدت المحافظ، المواطنين بالالتزام بالأيام المحددة للصرف واتباع الإرشادات العامة والإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حفاظًا على سلامتهم، كما وجهت تعليماتها إلى كافة الجهات المعنية بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين وتيسير حركة الصرف، وكذلك التأكيد على الالتزام بارتداء مهمات الوقاية لموظفى البريد، لافتة إلى أن المحافظة تواصل اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.