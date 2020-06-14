الرئيس الجزائري يطالب بتشديد الرقابة الصحية في البلاد

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تشديد الرقابة الصحية في كل أنحاء البلاد، والتنقل كلما كان ذلك ضروريًا للوقوف على الوضع في أي مستشفى.وأمر الرئيس تبون، خلال رئاسته اليوم، لاجتماع لمجلس الوزراء بضرورة توفير الاحتياجات التي قد يثيرها نقص غير مقبول في أي مستشفى وتوفير المستلزمات الطبية المتوفرة بالشكل الكافي بالصيدلية المركزية للمستشفيات لمواجهة كل الطلبات.وطلب تبون تشديد الرقابة في بعض المستشفيات التي يشاع عنها في وسائل الاعلام أنها مكتظة وأن هناك حالات من عدم التكفل بمرضاها موجودة، وقرر وضع طائرة خاصة تحت تصرف وزارة الصحة للتنقل في أي وقت إلى للتأكد من مدى صحة المعلومات.وقدم عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عرضًا حول ما يتعلق بوباء فيروس "كورونا"، والتدابير المتخذة لمواجهته والحد من انتشاره.وأشار إلى أن هذه التدابير ببروز مؤشرات إيجابية خاصة انخفاض نسبة شغل الأسرة المخصصة للمصابين بالرعاية المركزة، والانخفاض في عدد الوفيات وارتفاع حالات التماثل للشفاء إلى 98.02%.وأشار الوزير إلى أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي وباء "كورونا" قد أوصت بمواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية لعزل الحالات المنفردة والسيطرة عليها.