«مستثمرو أكتوبر» تكشف خطتها للتعايش مع كورونا

أكد محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن الجمعية على أتم استعداد لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على المصانع وعمالها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأضاف شعبان - خلال تصريحات له - أن الجمعية تتعاون مع وزارة الصحة وتوقع بروتوكولات مع معامل تحاليل للكشف المستمر على عمال المصانع، بالإضافة إلى توفير الكمامات والقفازات، وإطلاق حملات لتعقيم المصانع.وأشار الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عضو جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن هناك حوالي 350 ألف عامل في المدينة وواجب الجمعية وأصحاب المصانع نحوهم الحفاظ على سلامتهم وتوفير وسائل الأمان لهم.