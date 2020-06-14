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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

راسل يبدأ موسم «فورمولا 1» بعد التتويج بالسلسلة الافتراضية

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:56 م
«فورمولا 1»
«فورمولا 1»
وكالات
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حقق جورج راسل سائق وليامز فوزه الرابع في سلسلة فورمولا 1 الإلكترونية للسيارات، اليوم الأحد، في آخر سباق في السلسلة الافتراضية قبل انطلاق الموسم الواقعي في النمسا الشهر المقبل.

ومع غياب شارل لوكلير سائق فيراري، ضمن السائق البريطاني التتويج بلقب السلسلة التي أقيمت من أجل إمتاع الجماهير وملء فراغ تأجيل انطلاق الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وانطلق راسل البالغ عمره 22 عاما، والذي لم يحصد أي نقطة مع وليامز في موسم فورمولا 1 العام الماضي في ظل معاناة الفريق، من مركز أول المنطلقين وجاء أليكس ألبون سائق رد بول في المركز الثاني في السباق الذي أقيم على حلبة كندا الافتراضية.

واحتل المكسيكي إستيبان جوتيريز المركز الثالث مع مرسيدس.

وأقيم السباق الافتراضي، الذي نقلته فورمولا 1 عبر منصاتها الرقمية وشركاء البث، في اليوم الذي كان من المفترض أن يشهد إقامة سباق جائزة كندا الكبرى في مونتريال وقبل تأجيله.

وحصل ألبون على عقوبات زمنية لخروجه عن مسار الحلبة في السباق ليحلق راسل في الصدارة بدون ضغط.

وقال راسل: "كان أمرا رائعا (السلسلة) أبقتنا مستمتعين ومشغولين بالتأكيد، وحافظت على الجانب التنافسي في أنفسنا.

"كانت المشاركة في هذه السباقات ضد كل زملائنا وآخرين ممتعة طيلة الوقت، اجتهدت كثيرا وأنا سعيد بتحقيق بعض النتائج الجيدة".

وتصدر لوكلير، الذي شارك مع فيراري في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي، الترتيب بعد تحقيق فوزين متتالين لكن راسل حصل على جهاز محاكاة وارتقى للتحدي.

وقال ألبون الذي رفض عرضا من راسل المتصدر بتقليل سرعته لجعل السباق أكثر متعة للجماهير:"إنه سريع جدا الآن".

وتابع ضاحكا:"في البداية بدا أن شارل هو الأسرع لكن جورج صعد وقضى علينا كلنا. معدلي كان المركز الثاني طيلة السلسلة أليكس المتوسط".

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