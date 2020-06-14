وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا وروسيا

غادر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له طهران، اليوم الأحد، متجها إلى تركيا؛ لبحث آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي والعلاقات الثنائية بين الجانبين.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، في بيان إن ظريف يزور أنقرة وموسكو لإجراء مباحثات مع نظيريه التركي والروسي حول العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية.وأفادت مصادر روسية في وقت سابق اليوم، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو، أجلا زيارة كانت مقررة اليوم إلى تركيا لإجراء مشاورات حول بعض القضايا الإقليمية.وكانت الخارجية الروسية، ذكرت أمس أن الوزيرين سيصلان إلى تركيا على رأس وفد وزاري من روسيا بالتوافق مع اتفاقات توصل إليها سابقا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.وأفادت تقارير بأن الوزيرين الروسيين سيلتقيان نظيريهما التركيين، مولود جاويش أوغلو وخلوصي أكار، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والأزمة السورية.