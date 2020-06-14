العاصمة تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة (صور)

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة أثناء أداء أبنائنا الطلاب، لاختبارات شهادة الثانوية العامة، ولا سيما في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، بما يضمن صالح وسلامة الطلاب وانتظام سير الامتحانات.وأضاف المحافظ أنه سيتم تأمين لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها، مشددا على إجراءات الوقاية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان.ووجه المحافظ السادة النواب ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات الأمنية المعنية، وتفقد اللجان بالمدارس المقرر إجراء الامتحانات بها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، ونفاذا لتعليمات معالي المحافظ، قام عدد من رؤساء أحياء العاصمة بتفقد عدة مدارس ومتابعة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال أبنائنا الطلاب على النحو التالي:حي الزيتون: تابع رئيس الحي اليوم استلام ٣٥ بوابة تعقيم ذاتي وجارى توزيعها على اللجان.حي عابدين: تفقد رئيس الحي مدارس محمد فريد التجريبية، نوبار، عابدين الثانوية بنات.حي روض الفرج: تابع رئيس الحي أعمال تجهيز اللجان بمدارس النقيب محمود مجدي، قاسم أمين، نجيب محفوظ الإعدادية، المدرسة التوفيقية.