حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 15 يونيو 2020
الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:43 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 15 يونيو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي
الحمل
مهنيًا: لا ينقصك أي شيء من المقوّمات لإحداث تغييرات جذرية ومفيدة في مجالك، ويحالفك الحظ لتخطي العقبات والتوصل الى المرتجى.
عاطفيًا: تبدأ تطورًا جديدًا في علاقتك الرومانسية أو تتعرف إلى حبيب محتمل يبدل حياتك رأسًا على عقب ويحولك إلى شخص آخر.
صحيًا: تتخذ قرارًا حاسمًا مفاده أن كل أنواع الأطعمة الدسمة ممنوع تناولها مهما كلف الأمر.
الثور
مهنيًا: يوم متقلب تحت تأثير القمر من الحمل بحيث تؤخّرك مسألة عائلية، أو قد تفاجأ بعطل منزلي أو بتدهور صحي لأحد أفراد العائلة.
عاطفيًا: تهتم بشأن عاطفي طارئ وتوليه أهمية كبرى ويستحوذ على كامل تفكيرك، ما يفقدك السيطرة على الأمور في المجالات الأخرى.
صحيًا: ممارسة السباحة يوميًا مفيدة لكل أعضاء الجسم ومريحة للأعصاب، وفصل الصيف طويل لممارستها.
الجوزاء
مهنيًا: تستعيد مشروعًا قديمًا وتخف وطأة الضغوط ومن المستحسن أن تتجنّب السرعة والتهور كليًا.
عاطفيًا: قد تجد الشريك مبتعدًا أو لا يبالي، وقد تكون أنت قاسيًا في حكمك، فتخفي غيرة أو توحي بها، وهذا دليل حب.
صحيًا: الابتعاد قدر الإمكان عن الهموم يريح الأعصاب ويبقي التفكير والصحة مرتاحين.
السرطان
مهنيًا: ابق حذرًا وافتح قلبك وذهنك للجديد لا تورط نفسك في مآزق وتجنب الصراعات والمواقف المحرجة.
عاطفيًا: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات، وتجد نفسك وسط أزمة طارئة، لكنك بحنكتك تتخلص منها كما الشعرة من العجين.
صحيًا: تتريث بعض الشيء قبل البدء بحمية غذائية ضرورية، لكنك تعاود استشارة الأخصائي لتشعر بمزيد من الطمأنينة.
الأسد
مهنيًا: تبدو اتصالاتك ناجحة جدًا وتتخذ بعدًا جديدًا، ما يشعرك بالقوة، وتطلق مشروعًا أو تحتفل بجديد أو تلتقي من يهمك أمرهم.
عاطفيًا: تسعى بشتى الوسائل لطيّ صفحة من الماضي بعد اختبار تجارب قاسية مع الشريك عانيت منها الأمرين ولا ترغب في أن تتجدد.
صحيًا: تبدو نشيطًا ذهنيًّا وجسديًّا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقتك.
العذراء
مهنيًا: تخوض اليوم نقاشًا مهمًا حول صفقة تخرج منها ناجحًا ومنتصرًا، لكن ظروفًا خارجية تؤثر في أدائك اليوم.
عاطفيًا: غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العلاقة بالشريك، لكنها تدفعك إلى التفكير بإيجابية أكبر في المستقبل.
صحيًا: كثرة الهموم المهنية والعائلية تبقيك في حال قلق دائم وتبعد عنك الراحة التي تحتاج إليها.
الميزان
مهنيًا: تتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن تتكيف مع ظروف جديدة، انتبه لتطورات في حياتك المهنية تتطلب الكثير من الحرص.
عاطفيًا: تتسلح بالصراحة وبالثقة وبالإرادة الطيبة لتقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك، وتنجح في ذلك وتستعيد مكانتك لديه.
صحيًا: واظب على ممارسة الرياضة يوميًا فهي مفيدة لآلام الظهر والكتفين والعنق.
العقرب
مهنيًا: يوم جيّد تحصد خلاله جهودك المهنية الأموال والأرباح، ويكون بانتظارك فرحة على هذا الصعيد محليًا وخارجيًا.
عاطفيًا: تبادل الآراء مع الشريك يترك ارتياحًا عندكما، وهذا ما يمنحكما راحة فكرية مهمة تنعكس إيجابًا على مستقبل العلاقة، فهنيئًا لكما.
صحيًا: حبّك المفرط للعمل يؤدّي دورًا حاسمًا في تراجع وضعك الصحي، وتكون له انعكاسات سلبية متعددة.
القوس
مهنيًا: انتظر هذا اليوم جوًا نفسيًا مريحًا جدًا يساعدك على تنفيذ ما يطلب منك بنجاح كبير يبهر الجميع.
عاطفيًا: لا تجد الاستقرار في حياتك العاطفية الحالية، ولا تؤذِ مشاعر الحبيب بكلامك الحاد والجارح الذي يخدش مشاعره الرقيقة.
صحيًا: تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط غير المعهود منك، السبب الرياضة اليومية والانتباه إلى نوعية طعامك.
الجدي
مهنيًا: يطرأ تطور ما يجعل جو العمل دقيقًا جدًا، وتتوقع ردًا لا يأتي أو تعترضك معاكسة ما واحتجاج.
عاطفيًا: تفهمك لوضع الشريك هذا اليوم يترك انطباعًا جيدًا لديه وحسًا بالمسؤولية تجاهك في حال مواجهتك أمرًا ما.
صحيًا: بادر إلى أقرب نادٍ رياضي في محيطك وانتسب إليه لممارسة التمارين الرياضية المفيدة.
الدلو
مهنيًا: يلوح هذا اليوم بإيجابيات ويواكبك مناخ ممتاز وتلتحق بمجموعة من الناجحين والمناضلين والرواد.
عاطفيًا: لن تتعثر ظروفك الحالية ولن تؤثر في خططك المستقبلية مع الشريك، ولن تتراجع المعنويات بعض الشيء.
صحيًا: أنت قليل المروءة وتترك للكسل المجال لكي يسيطر عليك، لكنك تدرك سلبياته متأخرًا.
الحوت
مهنيًا: حدسك ممتاز ويدلّك على الطريق الواجب سلوكها تفاديًا لبعض الأخطاء وقصر النظر، وتحاشي الفخاخ التي قد تنصب لك.
عاطفيًا: لديك الكثير من المزايا التي تجعلك مميزًا في مجالك العاطفي، حاول أن تستغل ذلك إلى أقصى الحدود ولن تكون إلا رابحًا.
صحيًا: اعتماد برنامج غذائي متوازن يساعد كثيرًا للحفاظ على الرشاقة والتخلص من البدانة بلا تعب.
الحمل
مهنيًا: لا ينقصك أي شيء من المقوّمات لإحداث تغييرات جذرية ومفيدة في مجالك، ويحالفك الحظ لتخطي العقبات والتوصل الى المرتجى.
عاطفيًا: تبدأ تطورًا جديدًا في علاقتك الرومانسية أو تتعرف إلى حبيب محتمل يبدل حياتك رأسًا على عقب ويحولك إلى شخص آخر.
صحيًا: تتخذ قرارًا حاسمًا مفاده أن كل أنواع الأطعمة الدسمة ممنوع تناولها مهما كلف الأمر.
الثور
مهنيًا: يوم متقلب تحت تأثير القمر من الحمل بحيث تؤخّرك مسألة عائلية، أو قد تفاجأ بعطل منزلي أو بتدهور صحي لأحد أفراد العائلة.
عاطفيًا: تهتم بشأن عاطفي طارئ وتوليه أهمية كبرى ويستحوذ على كامل تفكيرك، ما يفقدك السيطرة على الأمور في المجالات الأخرى.
صحيًا: ممارسة السباحة يوميًا مفيدة لكل أعضاء الجسم ومريحة للأعصاب، وفصل الصيف طويل لممارستها.
الجوزاء
مهنيًا: تستعيد مشروعًا قديمًا وتخف وطأة الضغوط ومن المستحسن أن تتجنّب السرعة والتهور كليًا.
عاطفيًا: قد تجد الشريك مبتعدًا أو لا يبالي، وقد تكون أنت قاسيًا في حكمك، فتخفي غيرة أو توحي بها، وهذا دليل حب.
صحيًا: الابتعاد قدر الإمكان عن الهموم يريح الأعصاب ويبقي التفكير والصحة مرتاحين.
السرطان
مهنيًا: ابق حذرًا وافتح قلبك وذهنك للجديد لا تورط نفسك في مآزق وتجنب الصراعات والمواقف المحرجة.
عاطفيًا: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات، وتجد نفسك وسط أزمة طارئة، لكنك بحنكتك تتخلص منها كما الشعرة من العجين.
صحيًا: تتريث بعض الشيء قبل البدء بحمية غذائية ضرورية، لكنك تعاود استشارة الأخصائي لتشعر بمزيد من الطمأنينة.
الأسد
مهنيًا: تبدو اتصالاتك ناجحة جدًا وتتخذ بعدًا جديدًا، ما يشعرك بالقوة، وتطلق مشروعًا أو تحتفل بجديد أو تلتقي من يهمك أمرهم.
عاطفيًا: تسعى بشتى الوسائل لطيّ صفحة من الماضي بعد اختبار تجارب قاسية مع الشريك عانيت منها الأمرين ولا ترغب في أن تتجدد.
صحيًا: تبدو نشيطًا ذهنيًّا وجسديًّا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقتك.
العذراء
مهنيًا: تخوض اليوم نقاشًا مهمًا حول صفقة تخرج منها ناجحًا ومنتصرًا، لكن ظروفًا خارجية تؤثر في أدائك اليوم.
عاطفيًا: غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العلاقة بالشريك، لكنها تدفعك إلى التفكير بإيجابية أكبر في المستقبل.
صحيًا: كثرة الهموم المهنية والعائلية تبقيك في حال قلق دائم وتبعد عنك الراحة التي تحتاج إليها.
الميزان
مهنيًا: تتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن تتكيف مع ظروف جديدة، انتبه لتطورات في حياتك المهنية تتطلب الكثير من الحرص.
عاطفيًا: تتسلح بالصراحة وبالثقة وبالإرادة الطيبة لتقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك، وتنجح في ذلك وتستعيد مكانتك لديه.
صحيًا: واظب على ممارسة الرياضة يوميًا فهي مفيدة لآلام الظهر والكتفين والعنق.
العقرب
مهنيًا: يوم جيّد تحصد خلاله جهودك المهنية الأموال والأرباح، ويكون بانتظارك فرحة على هذا الصعيد محليًا وخارجيًا.
عاطفيًا: تبادل الآراء مع الشريك يترك ارتياحًا عندكما، وهذا ما يمنحكما راحة فكرية مهمة تنعكس إيجابًا على مستقبل العلاقة، فهنيئًا لكما.
صحيًا: حبّك المفرط للعمل يؤدّي دورًا حاسمًا في تراجع وضعك الصحي، وتكون له انعكاسات سلبية متعددة.
القوس
مهنيًا: انتظر هذا اليوم جوًا نفسيًا مريحًا جدًا يساعدك على تنفيذ ما يطلب منك بنجاح كبير يبهر الجميع.
عاطفيًا: لا تجد الاستقرار في حياتك العاطفية الحالية، ولا تؤذِ مشاعر الحبيب بكلامك الحاد والجارح الذي يخدش مشاعره الرقيقة.
صحيًا: تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط غير المعهود منك، السبب الرياضة اليومية والانتباه إلى نوعية طعامك.
الجدي
مهنيًا: يطرأ تطور ما يجعل جو العمل دقيقًا جدًا، وتتوقع ردًا لا يأتي أو تعترضك معاكسة ما واحتجاج.
عاطفيًا: تفهمك لوضع الشريك هذا اليوم يترك انطباعًا جيدًا لديه وحسًا بالمسؤولية تجاهك في حال مواجهتك أمرًا ما.
صحيًا: بادر إلى أقرب نادٍ رياضي في محيطك وانتسب إليه لممارسة التمارين الرياضية المفيدة.
الدلو
مهنيًا: يلوح هذا اليوم بإيجابيات ويواكبك مناخ ممتاز وتلتحق بمجموعة من الناجحين والمناضلين والرواد.
عاطفيًا: لن تتعثر ظروفك الحالية ولن تؤثر في خططك المستقبلية مع الشريك، ولن تتراجع المعنويات بعض الشيء.
صحيًا: أنت قليل المروءة وتترك للكسل المجال لكي يسيطر عليك، لكنك تدرك سلبياته متأخرًا.
الحوت
مهنيًا: حدسك ممتاز ويدلّك على الطريق الواجب سلوكها تفاديًا لبعض الأخطاء وقصر النظر، وتحاشي الفخاخ التي قد تنصب لك.
عاطفيًا: لديك الكثير من المزايا التي تجعلك مميزًا في مجالك العاطفي، حاول أن تستغل ذلك إلى أقصى الحدود ولن تكون إلا رابحًا.
صحيًا: اعتماد برنامج غذائي متوازن يساعد كثيرًا للحفاظ على الرشاقة والتخلص من البدانة بلا تعب.