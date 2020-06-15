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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 15 يونيو 2020

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:43 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 15 يونيو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي

الحمل
مهنيًا: لا ينقصك أي شيء من المقوّمات لإحداث تغييرات جذرية ومفيدة في مجالك، ويحالفك الحظ لتخطي العقبات والتوصل الى المرتجى.
عاطفيًا: تبدأ تطورًا جديدًا في علاقتك الرومانسية أو تتعرف إلى حبيب محتمل يبدل حياتك رأسًا على عقب ويحولك إلى شخص آخر.
صحيًا: تتخذ قرارًا حاسمًا مفاده أن كل أنواع الأطعمة الدسمة ممنوع تناولها مهما كلف الأمر.

الثور
مهنيًا: يوم متقلب تحت تأثير القمر من الحمل بحيث تؤخّرك مسألة عائلية، أو قد تفاجأ بعطل منزلي أو بتدهور صحي لأحد أفراد العائلة.
عاطفيًا: تهتم بشأن عاطفي طارئ وتوليه أهمية كبرى ويستحوذ على كامل تفكيرك، ما يفقدك السيطرة على الأمور في المجالات الأخرى.
صحيًا: ممارسة السباحة يوميًا مفيدة لكل أعضاء الجسم ومريحة للأعصاب، وفصل الصيف طويل لممارستها.

الجوزاء
مهنيًا: تستعيد مشروعًا قديمًا وتخف وطأة الضغوط ومن المستحسن أن تتجنّب السرعة والتهور كليًا.
عاطفيًا: قد تجد الشريك مبتعدًا أو لا يبالي، وقد تكون أنت قاسيًا في حكمك، فتخفي غيرة أو توحي بها، وهذا دليل حب.
صحيًا: الابتعاد قدر الإمكان عن الهموم يريح الأعصاب ويبقي التفكير والصحة مرتاحين.

السرطان
مهنيًا: ابق حذرًا وافتح قلبك وذهنك للجديد لا تورط نفسك في مآزق وتجنب الصراعات والمواقف المحرجة.
عاطفيًا: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات، وتجد نفسك وسط أزمة طارئة، لكنك بحنكتك تتخلص منها كما الشعرة من العجين.
صحيًا: تتريث بعض الشيء قبل البدء بحمية غذائية ضرورية، لكنك تعاود استشارة الأخصائي لتشعر بمزيد من الطمأنينة.

الأسد
مهنيًا: تبدو اتصالاتك ناجحة جدًا وتتخذ بعدًا جديدًا، ما يشعرك بالقوة، وتطلق مشروعًا أو تحتفل بجديد أو تلتقي من يهمك أمرهم.
عاطفيًا: تسعى بشتى الوسائل لطيّ صفحة من الماضي بعد اختبار تجارب قاسية مع الشريك عانيت منها الأمرين ولا ترغب في أن تتجدد.
صحيًا: تبدو نشيطًا ذهنيًّا وجسديًّا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقتك.

العذراء
مهنيًا: تخوض اليوم نقاشًا مهمًا حول صفقة تخرج منها ناجحًا ومنتصرًا، لكن ظروفًا خارجية تؤثر في أدائك اليوم.
عاطفيًا: غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العلاقة بالشريك، لكنها تدفعك إلى التفكير بإيجابية أكبر في المستقبل.
صحيًا: كثرة الهموم المهنية والعائلية تبقيك في حال قلق دائم وتبعد عنك الراحة التي تحتاج إليها.

الميزان
مهنيًا: تتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن تتكيف مع ظروف جديدة، انتبه لتطورات في حياتك المهنية تتطلب الكثير من الحرص.
عاطفيًا: تتسلح بالصراحة وبالثقة وبالإرادة الطيبة لتقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك، وتنجح في ذلك وتستعيد مكانتك لديه.
صحيًا: واظب على ممارسة الرياضة يوميًا فهي مفيدة لآلام الظهر والكتفين والعنق.

العقرب
مهنيًا: يوم جيّد تحصد خلاله جهودك المهنية الأموال والأرباح، ويكون بانتظارك فرحة على هذا الصعيد محليًا وخارجيًا.
عاطفيًا: تبادل الآراء مع الشريك يترك ارتياحًا عندكما، وهذا ما يمنحكما راحة فكرية مهمة تنعكس إيجابًا على مستقبل العلاقة، فهنيئًا لكما.
صحيًا: حبّك المفرط للعمل يؤدّي دورًا حاسمًا في تراجع وضعك الصحي، وتكون له انعكاسات سلبية متعددة.

القوس
مهنيًا: انتظر هذا اليوم جوًا نفسيًا مريحًا جدًا يساعدك على تنفيذ ما يطلب منك بنجاح كبير يبهر الجميع.
عاطفيًا: لا تجد الاستقرار في حياتك العاطفية الحالية، ولا تؤذِ مشاعر الحبيب بكلامك الحاد والجارح الذي يخدش مشاعره الرقيقة.
صحيًا: تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط غير المعهود منك، السبب الرياضة اليومية والانتباه إلى نوعية طعامك.

الجدي
مهنيًا: يطرأ تطور ما يجعل جو العمل دقيقًا جدًا، وتتوقع ردًا لا يأتي أو تعترضك معاكسة ما واحتجاج.
عاطفيًا: تفهمك لوضع الشريك هذا اليوم يترك انطباعًا جيدًا لديه وحسًا بالمسؤولية تجاهك في حال مواجهتك أمرًا ما.
صحيًا: بادر إلى أقرب نادٍ رياضي في محيطك وانتسب إليه لممارسة التمارين الرياضية المفيدة.

الدلو
مهنيًا: يلوح هذا اليوم بإيجابيات ويواكبك مناخ ممتاز وتلتحق بمجموعة من الناجحين والمناضلين والرواد.
عاطفيًا: لن تتعثر ظروفك الحالية ولن تؤثر في خططك المستقبلية مع الشريك، ولن تتراجع المعنويات بعض الشيء.
صحيًا: أنت قليل المروءة وتترك للكسل المجال لكي يسيطر عليك، لكنك تدرك سلبياته متأخرًا.

الحوت
مهنيًا: حدسك ممتاز ويدلّك على الطريق الواجب سلوكها تفاديًا لبعض الأخطاء وقصر النظر، وتحاشي الفخاخ التي قد تنصب لك.
عاطفيًا: لديك الكثير من المزايا التي تجعلك مميزًا في مجالك العاطفي، حاول أن تستغل ذلك إلى أقصى الحدود ولن تكون إلا رابحًا.
صحيًا: اعتماد برنامج غذائي متوازن يساعد كثيرًا للحفاظ على الرشاقة والتخلص من البدانة بلا تعب.

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