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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حسن غانم: أزمة كورونا أظهرت قوة الاقتصاد المصري

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:06 م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
سناء إسماعيل
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قال حسن غانم، رئيس بنك التعمير والإسكان، إنه رغم أزمة كورونا فإن مصر لديها اليوم اقتصاد قوي موثوق فيه ولدينا شهادة من جهات التمويل العالمية، ولاشك أن القطاع الاقتصادي يمثل العصب الأساسي والعمود الفقري للاقتصاد المصري.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "بنوك واستثمار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في السنوات القليلة الماضية كان لها تأثير على الاقتصاد، والبنوك كانت من أكثر الأدوات التي تم الاعتماد عليها خلال الفترة الماضية، وفيروس كورونا أظهر هذه القدرة وأظهر أن الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي يمثل العصب الأساسي في قوته وتنظيمه، والبنك المركزي اليوم قام بدور فعال بسياسة واضحة، والبنوك استخدمت هذه الإمكانيات واستخدمت الدعم القوي منه واليوم نستطيع القول إن الجزء الكبير الذي أدى لتجاوز مصر لهذه الكبوة هي الاقتصاد والقطاع المصرفي.

وتابع، أن التأثير على مصر لم يكن مثل الدول الأوربية لأن هناك منظومة كاملة فعالة تواجه هذا الفيروس، وكان هناك جهات أخرى وقفت مع الدولة مثل صندوق تحيا مصر، والقطاع الخاص، ونستطيع القول بإن الفيروس لم ينته ولكننا نقف على أرض صلبة وربنا سيحمي مصر وستتجاوز هذه المرحلة.

وأكد أن نسبة البطالة زادت فعليًا والمشاريع كثيرة، وبعض الشركات تواجه صعوبات في قطاعات مختلفة ولكننا لم نصل لعلامة الخطر ولكن الاقتصاد والبلد قادرين على العودة والسير في الطريق الصحيح.

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