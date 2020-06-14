«تموين بورسعيد»: صرف 80% من مقررات يونيو

أكد المهندس ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم الانتهاء من صرف مقررات تموين شهر يونيو الجاري بنسبة ٨٠٪ علي المستفيدين من البطاقات الذكية.وقال ثابت في تصريح لـ"الدستور" إنه يتم توزيع السلع التموينية حسب منظومة التموين الجديدة على البقاليين التموينيين ومشروع جمعيتي لشباب الخريجيين من خلال فروع الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين بمبيعات شهريا بقيمة تصل نحو ٢٢مليون جنيه وفارق نقاط خبز بقيمة ٦ ملايين جنيه.وأضاف أن السلع الأساسية والغذائية وغير الغذائية متوفرة في مخازن تجارة الجملة يختار التاجر التمويني ما يناسبه حسب الطلب والإقبال عليه.