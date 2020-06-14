وزير الزراعة: تقديم حوافز لحث المزارعين على الرى الحديث

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تطوير نظم الري يوفر عمالة وأسمدة ويحقق إنتاجية عالية للمزوعات.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يجب تطوير آليات الري في الدلتا للتوجه للري الحديث، من خلال تقديم تمويل بفائدة ميسرة للرفع من استخدام الري وكفاءة المياه.وأردف: "لا بد من التحول إلى نظم الري الحديثة، بحوافز إيجابية وحوافز سلبية، والحوافز الإيجابية تتمثل في تقديم دعم إرشاد صناعي وتقاوي ومنظومة السماد".وتابع: "الري الحديث مشروع قومي الدولة متبنياه، والري بالتنقيط أفضل من الغمر لأنه يحافظ على جودة النبات، كما أن الدولة تنفذ محطات معالجة للمياه لتوفير كميات كبيرة للمياه".