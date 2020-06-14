ماكرون: فرنسا «لن تتساهل» مع العنصرية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن بلاده "لن تتساهل" مع العنصرية، لكن "الجمهورية لن تمحو أي أثر أو اسم من تاريخها"، وذلك تعليقًا على خروج سلسلة تظاهرات في فرنسا في ضوء احتجاجات في الولايات المتحدة تخللها تدمير معالم اعتبرت رمزا للعنصرية.وقال الرئيس الفرنسي: "لن نتساهل مع العنصرية ومعاداة السامية والتمييز، ستتخذ قرارات جديدة من أجل المساواة"، محذرًا في الوقت نفسه من "إعادة كتابة خاطئة أو قائمة على الكراهية للماضي".