عودة مطاعم باريس.. ماكرون يعلن البر الرئيسى لفرنسا «منطقة خضراء»

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي لفرنسا سيدخل فيما يطلق عليه اسم "المنطقة الخضراء" اعتبارا من يوم الإثنين مع إعادة فتح المطاعم في باريس بينما تنهي البلاد تدريجيا إجراءات العزل العام المفروضة منذ 11 مايو بسبب فيروس كورونا.وأضاف الرئيس في خطاب أذاعه التليفزيون "المعركة ضد الفيروس لم تنته ستبقى التجمعات خاضعة لقيود مشددة".