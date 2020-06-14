ماكرون يشيد بأول انتصار لفرنسا على كورونا
الأحد 14/يونيو/2020 - 08:55 م
وكالاتطباعة
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، تخفيفا إضافيا لتدابير الإغلاق يشمل إعادة فتح المقاهي والمطاعم بكامل الطاقة الاستيعابية في منطقة باريس، مشيدا بـ"أول انتصار ضد الفيروس" المسبب لجائحة كوفيد-19.
وقال ماكرون: إن "مكافحة الوباء لم تنته، لكنني سعيد بهذا الانتصار الأول ضد الفيروس"، معلنا أن كامل أراضي فرنسا باتت ضمن التصنيف "الأخضر" وأن إعادة فتح المدارس ستكون إلزامية اعتبارا من 22 يونيو.
وقال ماكرون: إن "مكافحة الوباء لم تنته، لكنني سعيد بهذا الانتصار الأول ضد الفيروس"، معلنا أن كامل أراضي فرنسا باتت ضمن التصنيف "الأخضر" وأن إعادة فتح المدارس ستكون إلزامية اعتبارا من 22 يونيو.