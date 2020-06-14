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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسرائيل تسجل 83 حالة إصابة جديدة بكورونا دون وفيات

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:53 م
كورونا اسرائيل
كورونا اسرائيل
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، أن إجمالي الإصابات بوباء كوفيد-19 في إسرائيل بلغ 19055، بعد تسجيل 83 حالة اليوم.

وقالت الوزارة -في بيان، نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرنوت" الاسرائيلية: إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 19055 حالة".. ونوهت إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة اليوم.

كانت الحكومة الإسرائيلية، قد قررت الجمعة الماضي السماح بإقامة أفراح أو إحياء مناسبات في قاعات، وذلك بدءا من بعد غد، الأحد، شريطة تخصيص مساحة مترين مربعين للشخص الواحد وألا يتجاوز عدد المتواجدين في القاعة 250 شخصا، إضافة إلى العاملين في القاعة.

وأكد بيان الحكومة على أنه "يحرص الجميع على تطبيق ثلاث قواعد أساسية: ارتداء كمامة، ابتعاد عن أشخاص آخرين مسافة مترين والحفاظ على النظافة الشخصية".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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