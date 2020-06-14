فلسطين تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في مدينة الخليل وبلدة حلحول بالمحافظة.وقالت الكيلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الأحد: إن إحدى الإصابات لعامل يبلغ من العمر (50 عامًا)، عائد من داخل أراضي عام 48، والثانية لشابة (29 عامًا) وهي مخالطة لمصاب سابق، والثالثة لمواطن (46 عاما)، وهو مخالط لمصاب سابق أيضا.ووصل إجمالي عدد الإصابات في فلسطين إلى 676 حالة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 570 حالة، والوفيات إلى 5 حالات.