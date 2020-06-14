أمريكا: إصابات كورونا تتخطى المليونين والوفيات 115 ألفًا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و63 ألفا و812 شخصا بزيادة 25468 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 646 ليصل الإجمالي إلى 115271 وفاة.ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 13 يونيو، مقارنة بالتقرير الصادر يوم السبت.ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.