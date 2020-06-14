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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم ارتفاع الإصابات.. بلغاريا تخفف القيود المفروضة بسبب كورونا غدًا

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:37 م
بلغاريا
بلغاريا
وكالات
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تعتزم بلغاريا تخفيف التدابير المفروضة بسبب فيروس كورونا بشكل أكبر، غدا الاثنين، رغم الزيادة الحادة مؤخرا في عدد الإصابات، وسط مخاوف من أن تواجه البلاد موجة ثانية من تفشي الإصابات.

ولن يكون ارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات) في الأماكن المغلقة مثل المحال التجارية، أمرا إلزاميا في البلاد، رغم أن ذلك لا يزال مطبقا في أماكن مثل المواصلات العامة والصيدليات والمستشفيات.

وستسمح السلطات بإعادة فتح الملاهي الليلية وكذلك السماح بعقد المؤتمرات والأنشطة الرياضية في الأماكن المغلقة والفعاليات التدريبية.

وقالت الحكومة إنه يجب مراعاة جميع تدابير مكافحة الوباء، مثل التباعد الاجتماعي، في تلك الأنشطة جميعها.

ويأتي هذا التخفيف بينما سجلت بلغاريا عددا قياسيا من الإصابات في أسبوع واحد، حيث تم تسجيل 555 حالة إصابة جديدة في الفترة من 8 يونيو حتى 14 من الشهر نفسه، وهو العدد الأكبر منذ تفشي المرض.

وسجلت البلاد البالغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة، 3266 حالة إصابة بشكل إجمالي، إلى جانب 172 وفاة.

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