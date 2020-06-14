إلغاء التأشيرات السياحية من 11 يوليو حتى 30 أكتوبر في المحافظات السياحية

أعلن الدكتور خالد عناني، وزير السياحة، عن إلغاء التأشيرات السياحية من 11 يوليو حتى 30 أكتوبر فى المحافظات السياحية.وحول ضوابط زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، شدد عنانى، في مؤتمر صحفي، على عدم تجاوز الفوج السياحي 25 فردا لحين إشعار آخر، وتم وضع برامج تحفيزية لمنظمي الرحلات.وأكد استئناف حركة السياحة الداخلية في ثلاث محافظات فقط هي (جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح)، والتي تشهد أقل معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الفتح تدريجياً ولحين إشعار آخر.