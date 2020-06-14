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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد عرض برنامج تخاريف 2020.. تردد قناة MBC مصر

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:38 م
برنامج تخاريف
برنامج تخاريف
أمير محمد خالد
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عرضت الحلقة الأولي من برنامج تخاريف علي قناة mbc مصر يوم السبت الماضي وأستضافات الاعلامية وفاء الكيلاني الفنانة المصرية أنغام وحققت الحلقة نجاح جماهيري كبير، ويعد هذا العرض الثاني للبرنامج حيث عرض من قبل علي قناة mbc1.

موعد عرض برنامج تخاريف 2020


والبرنامج يعرض في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر ويعاد في تمام الساعة الواحد والنصف منتصف الليل، وتردد قناة mbc مصرعلي النايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي. أما معامل تصحيح الخطأ هو 65. معدل الترميز هو 27500.

ضيوف برنامج تخاريف


وتستضيف وفاء الكيلاني عددد كبير من النجوم المصريين والعرب خلال الحلقات المقبلة حيث يعرض البرنامج بشكل أسبوعي ومن أبرز النجوم الذي ستقوم بأستضافتهم هم شيرين عبدالوهاب وكريم فهمي وفيفي عبدة وأبله فهيتا والكاتب والسيناريست مدحت العدل، تستعرض عدد من الحالات الانسانية بجانب النجوم في بعض الحلقات.

وكانت حلقة الفنانة انغام قد حققت صدي كبير حيث تحدثت أنغام عن القوة والضعف في شخصيتها، وعن قيود السجن وعالم الحرية وأمور حياتية أخرى كثيرة.

يشار إلي ان برنامج "تخاريف" جديد على مختلف الأصعدة، طريقة التصوير، والإخراج، الدراما والكوميديا السوداء، فقرات البرنامج تختلف من حلقة إلى أخرى حسب الضيف، وحسب طريقة طرح الموضوع، هي تخاريف الحياة وبحلاوتها ومرارتها، هي تخاريف مجتمعنا العربي، إنها الكوميديا السوداء أو ما يعرف بالمضحك المبكي، وكل حلقة من "تخاريف" لها ضيفها المميز ولها موضوعها الخاص إن كان بطريقة طرحه ومعالجته، 30 حلقة لا تشبه بعضها كل حلقة ضيف نتطرق معه لتخاريف معينة.

من ناحية اخري تعاقدت مؤخرًا الاعلامية وفاء الكيلاني علي تقديم برنامج "السيرة" علي قناة dmc وكان من المفترض تصويرة قبل شهعر رمضان ولكن توزقف بسبب جائحة كورونا ومن المقرر بدأ تصويره خلال الفترة المقبلةة وعرضه قبل موسم رمضان.

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