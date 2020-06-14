في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ سيمون

يحل اليوم الأحد عيد ميلاد الفنانة سيمون والتي أكملت عامها الـ54، حيث إنها من مواليد 14 يونيو 1966، وقد ولدت في حي شبرا وبدأت مشوارها الفني عام 1987.وبدأت سيمون مشوارها الفني من خلال الغناء ذلك بمشاركتها في «مهرجان الصداقة المصرية اليونانية» بأغنية باللغة اليونانية.وقدمت سيمون العديد من الأعمال الغنائية الناجحة في أوائل تسعينات القرن العشرين وكان من أشهرها «مش نظرة وابتسامة» و«ساعتي مش مضبوطة» و«بتكلم جد» مع المغني حميد الشاعري.ودخلت سيمون مجال التمثيل بمشاركتها مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم يوم مر ويوم حلو عام 1988 توالت أعمالها وقدمت العديد من الأعمال في التلفزيون والمسرح.وقدمت سيمون في المسرح ثنائيًا مع الفنان محمد صبحي من خلال مسرحيات (كارمن، لعبة الست، سكة السلامة)، بينما على صعيد الغناء ففي رصيدها 6 ألبومات غنائية.يذكر أن أخر أعمال سيمون كان من خلال مشاركتها في شهر رمضان 2015 في بمسلسل (بين السرايات) وقدمت شخصية (صباح) ولاقت نجاحا واستحسانا من الجمهور والنقاد.