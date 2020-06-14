وطن المعرفة.. كيف أعاد السيسى مكانة مصر العلمية مرة أخرى؟

إطلاق أكبر مكتبة رقمية فى العالم.. أحدث مناهج دراسية.. واعتماد التابلت والتكنولوجيا الحديثة

شراكات مع الجهات الأجنبية.. وفحص فيروسى لـ20 مليون طالب

زيادة عدد الكليات بالصعيد والمحافظات الحدودية وارتفاع الترتيب فى التصنيفات العالمية

لدى الرئيس عبدالفتاح السيسى إيمان راسخ بأنه لا سبيل لتحقيق التنمية والتقدم إلا عبر الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا الحديثة، ومن ثم سعى لترسيخ هذا المبدأ منذ توليه مقاليد السلطة وعلى مدار ٦ سنوات قضاها فى حكم مصر. الهدف الرئيسى من ترسيخ هذا المبدأ هو بناء الإنسان المصرى، بحيث يتم تخريج أجيال جديدة جرى تأسيسها على قيم العلم والحداثة، لتكون فى الصفوف الأولى فى إدارة هذا البلد فى مختلف مواقعه، وبما يسمح بأن تكون مصر إحدى أهم الدول عالميًا من ناحية التقدم والتنمية والتصنيع، وتجلى ذلك فى إعلان الرئيس «٢٠١٩.. عامًا للتعليم فى مصر». وترجم الرئيس رؤيته فى خارطة طريق رسمها لتوطين التكنولوجيا ووسائل العلم الحديثة، وتطوير المناهج التعليمية فى مختلف المراحل الدراسية، وابتكار آليات تدريس جديدة تتناسب مع التقدم العصرى، وغيرها من الخطوات التى نستعرضها خلال السطور التالية.بدأت تحركات الرئيس عندما أطلق مبادرة عام ٢٠١٤ بعنوان «نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر»، وكان من ثمار هذه المبادرة إطلاق مشروع «بنك المعرفة المصرى» عام ٢٠١٥، وبدأ العمل به مطلع ٢٠١٦، باعتباره خطوة نحو بناء المجتمع الحديث عن طريق إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكل ميسر لكل مواطن.ويعد «بنك المعرفة المصرى» أكبر مكتبة رقمية فى العالم تتكون من المحتوى المعرفى لأكبر دور للنشر، وفكرته بُنيت على أساس تكوين محتوى معرفى عالمى فى جميع المجالات المختلفة ولجميع الأعمار باستخدام التكنولوجيا مع إتاحة مصادر المعرفة المختلفة دون تكلفة.ويحتوى «بنك المعرفة المصرى» على كتب ثقافية لعامة الناس وكتب تستهدف الأطفال يتم استخدامها من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية الذكية والتابلت فى جميع أرجاء مصر.وبالتوازى مع إطلاق «بنك المعرفة» عملت وزارة التربية والتعليم على إعادة النظر فى منظومة التعليم التقليدية لرفع مستوى مصر فى التصنيفات العالمية، والعمل على بناء نظام تعليم عصرى لاستبدال النظام القديم، ومن هنا بدأت ولادة منظومة التعليم الجديدة مع الاعتماد على التحول الرقمى والبنية التكنولوجية فى منظومة التعليم، باعتبارهما عاملين مهمين لاستمرار العملية التعليمية.وبدأ تطبيق النظام الجديد خلال عام ٢٠١٨ على مرحلة الروضة والصف الأول الابتدائى، وهذا النظام شمل بناء مناهج جديدة تختلف اختلافًا تامًا عن المناهج فى النظام القديم، وفقًا لـ«رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠»، بالإضافة إلى اختلاف طرق التدريس على مستوى المدارس فى جميع محافظات مصر.وتعتبر المناهج الجديدة التى تُدرّس الآن فى المدارس المصرية من أفضل المناهج التى تُدرّس على مستوى العالم، وهى مناهج خاصة بمصر تم إعدادها، حيث إن الكتب الجديدة ترسخ الهوية المصرية ومتسقة مع المعايير العالمية وتم إعدادها مع دول تحتل المراكز الأولى فى التصنيفات العالمية الخاصة بالتعليم، وهذه الكتب استثمار لمصر لمدة ٥٠ عامًا على الأقل.وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من بناء مناهج ٥ سنوات دراسية كاملة من أصل ١٤ سنة مع بناء المناهج الجديدة الخاصة بالـ٩ سنوات الدراسية الباقية خلال ٣ سنوات بتكليف رئاسى، ويوجد الآن ٦.٥ مليون طالب مطبق عليهم نظام التعليم الجديد على مستوى مصر فى مرحلة الروضة والصفين الأول والثانى الابتدائى.وفى المرحلة الثانوية، سلمت وزارة التربية والتعليم كل طالب بالصف الأول الثانوى جهاز تابلت بتكنولوجيا الـ4G، مع ربط منظومة المناهج بـ«بنك المعرفة»، ومع تطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية وبنظام الكتاب المفتوح open book، وإلغاء نظام البوكليت والاستخدام الإلكترونى للتصحيح والاختبار، حيث يعتمد النظام الجديد على تحويل الطالب من التعليم التقليدى إلى التعلم وممارسة النشاط والفهم.ولتطبيق هذا النظام، تعاقدت الوزارة على شراء ٧٠٠ ألف تابلت لتوزيعه على طلاب الصف الأول الثانوى عام ٢٠١٧، كما تعاقدت خلال عام ٢٠١٨ على شراء ٧٠٠ ألف جهاز لتوزيعه على الدفعة الجديدة لطلاب الصف الأول الثانوى، وأخيرًا تم التعاقد خلال العام الماضى على شراء ٧٧٠ ألف جهاز جديد سيتم تسلمها خلال العام الجارى لتوزيعها على دفعة الصف الأول الثانوى ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ليصل عدد أجهزة التابلت التى تم التعاقد عليها إلى أكثر من مليونى جهاز، كما انتهت الوزارة من توصيل شبكات الإنترنت فائق السرعة «فايبر» فى ٢٥٣٠ مدرسة.مدارس يابانية ودولية بفصول ذكية.. برامج تدريب للمدرسين.. وتطوير شامل للتعليم الفنىأنشأت وزارة التربية والتعليم، بتوجيهات من الرئيس، مدارس وفصولًا جديدة، وفصولًا ذكية لتقليل الكثافات، وبما أن المعلم هو العنصر الأساسى فى عملية التطوير، ويوجد أكثر من مليون و٣٠٠ ألف معلم على مستوى مدارس مصر، نظمت الوزارة دورات تدريبية مكثفة لمعلمى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى على مدار العام.ونظمت دورات تدريبية لمعلمى الصفوف الثانوية مع التركيز على نتائج التعلم وليس الامتحانات، بجانب تدريب القيادات ومديرى المدارس والمديريات على كيفية إدارة المدارس وفقًا للمنظومة الجديدة بوسائل متعددة وباستخدام التكنولوجيا.وتعتبر المدارس المصرية اليابانية من أهم إنجازات وزارة التربية والتعليم خلال عهد الرئيس، وتم بدء الدراسة بها عام ٢٠١٨، بالتعاون مع مؤسسة «جايكا» اليابانية، حيث تم افتتاح ٤١ مدرسة فى ٢٠ محافظة، ويجرى الانتهاء من ٥٥ مدرسة أخرى سيتم افتتاحها تباعًا، وتم قبول ١٣ ألفًا و٢٤٠ طالبًا لرياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى فى المدارس المصرية اليابانية.وتم تعيين ٦٩٧ معلمًا بالإضافة إلى المديرين والوكلاء، وتم إنشاء تلك المدارس وفقًا لتصميمات ومعايير عالمية، لجذب الطلاب وممارسة الأنشطة، حيث تضم المدرسة فراغات كبيرة للطالب لممارسة الأنشطة، إضافة إلى تجهيز الفصول على أعلى مستوى بكل الإمكانيات المتاحة.وأنشأت الوزارة المدارس المصرية الدولية الحكومية لتقديم خدمة تعليمية متميزة بأسعار مخفضة، فى إطار حرصها على تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عالٍ من الجودة يضاهى ما تقدمه المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة دولية وبمصروفات دراسية أقل من مثيلاتها من المدارس الخاصة، وتسعى الوزارة الى تعميم تلك التجربة الرائدة فى جميع المحافظات.وسعت وزارة التربية والتعليم إلى تطوير منظومة التعليم الفنى، لتخريج العمالة الفنية التى تجيد المهارات المطلوبة من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة لجعل مصر قادرة على المنافسة مع الدول المتقدمة، والعمل على تغيير الصورة الذهنية المرسخة فى أذهان المصريين عن التعليم الفنى.وبدأت الوزارة فى تنفيذ تكليفين للرئيس فى شأن تطوير التعليم الفنى، الأول بإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد جودة التعليم الفنى، والثانى إنشاء أكاديمية لتأهيل وتدريب معلمى التعليم الفنى فى عدد من المحافظات.وتعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية من أهم المشروعات التى تعمل عليها الوزارة خصوصًا بعد توجيهات الرئيس بزيادة عدد تلك المدارس على مستوى الجمهورية.وتكثف الوزارة جهودها حاليًا لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى جميع محافظات مصر من ١١ مدرسة إلى ١٠٠ مدرسة على الأقل بحلول عام ٢٠٣٠.وفى هذا الإطار، نجحت الوزارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، فى إنشاء وتطبيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهى شراكة ثلاثية بين الحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص أو القطاع العام ممثلًا فى أحد المستثمرين أو فى هيئة دولية، بالإضافة إلى هيئة جودة مستقلة لإدارة مثل هذه المدارس.كما بدأت الوزارة منذ مارس ٢٠١٩ فى تنفيذ خطط تطوير مناهج التعليم الفنى فى مصر، حيث تجرى تحولًا جذريًا فى برامج التعليم الفنى لكى تصبح ملبية لاحتياجات سوق العمل كما تنص المادة «٢٠» من الدستور المصرى الصادر عام ٢٠١٤.ومن أهم المتطلبات فى خريج المدارس الفنية إتقان الجدارات التى تحتاجها المهنة، ويمكن تعريف الجدارات بأنها مجموعة المهارات والمعارف والسلوكيات التى يجب أن يتمتع بها الخريج لإتقان المهنة.وجرى الانتهاء من تحديد الجدارات المطلوبة لـ٣٦ مهنة تتضمن جميع المهن فى التعليم الفندقى والزراعى والتجارى، إضافة إلى ١٤ مهنة فى التعليم الصناعى، وتم تصميم دليلين للطالب وللمعلم ووحدات دراسية تغطى المناهج الدراسية لهذه المهن، وتم تطبيق هذه المناهج المطورة فى ١٠٥ مدارس موزعة على جميع محافظات الجمهورية، مع تدريب ٣ آلاف معلم حتى الآن.نجحت الوزارة فى عقد شراكات مع العديد من الجهات الدولية، إذ أبرم «بنك المعرفة المصرى» شراكة مع ٣٣ مؤسسة معرفية دولية على مستوى العالم، مثل مؤسسة «ديسكفرى» التعليمية، و«ناشيونال جيوجرافيك»، وشركة «بيرسون» لخدمات التقييم وغيرها الكثير.وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس وحفاظًا على صحة الطلاب، نسقت «التعليم» مع وزارة الصحة لإجراء تحليل فيروسى B وC، لأكثر من ٢٠ مليون طالب، إضافة إلى تنظيم حملة للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم على طلاب المرحلة الابتدائية.وشهدت الفترة من يوليو ٢٠١٤ إلى يونيو ٢٠٢٠ تحقيق نتائج متميزة فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، كان أبرزها التوسع فى إنشاء جامعات جديدة سواء كانت حكومية أو أهلية أو دولية، وتدشين كليات تكنولوجية جديدة لطلاب المؤهلات المتوسطة، كنواة حقيقية لربط التعليم بالصناعة، وخلق مجتمعات صناعية تنهض بالدولة، بجانب إنشاء كليات جديدة بالجامعات المصرية وزيادة عدد الكليات القائمة، حيث انتهت الدولة من إنشاء ٨٥ مشروعًا مختلفًا بهذا القطاع، لما له من دور بارز فى تقدم المجتمعات من خلال الاعتماد على البحث العلمى.وزاد عدد الجامعات الحكومية لتصبح ٢٧ جامعة، وكذلك أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات، وأعداد كليات الجامعات الحكومية لتصل إلى ٤٩٤ كلية و١٨٨ برنامجًا جديدًا فى تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية. وأتاحت الدولة فرص تعليم عالٍ إضافية لنحو ٦٠٠ ألف طالب خلال هذه الفترة، إضافة إلى توفير فرص تعليم متميزة فى جامعات دولية والجامعة المصرية اليابانية ومدينة زويل.ووافقت الدولة على تنفيذ جامعات أهلية جديدة تنشئها وزارة التعليم العالى بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة، هى جامعات «الجلالة» و«الملك سلمان بن عبدالعزيز» و«العلمين الدولية» و«المنصورة الجديدة».وتشمل المرحلة الأولى من «جامعة الملك سلمان» إنشاء ٨ كليات فى مدن رأس سدر والطور وشرم الشيخ، بالإضافة إلى مبانى الإدارة ومبانى سكن الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والمبانى الخدمية، ويهدف المشروع إلى إتاحة فرص متميزة للتعليم العالى والبحث العلمى تضاهى أفضل المستويات العالمية.أما الجامعة «المصرية- اليابانية»، التى يتم تنفيذ المرحلة الثانية منها، فتحتوى على ١٢ مبنى بإجمالى مساحة ١٢٥ ألف م٢، وتأتى أهمية المشروع فى كونها جامعة بحثية طبقًا للمعايير العالمية، تعمل على الاستفادة من النموذج اليابانى فى التعليم الابتكارى، المعتمد على البحث العلمى والتطبيق العملى ومنهجية حل المشكلات، وتنفرد بتخصصات أكاديمية متفاعلة مع جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية. أما الجامعات التكنولوجية، فى بنى سويف وقويسنا والقاهرة الجديدة، فقد شهدت إنشاء المبانى التعليمية الجديدة والورش، ورفع كفاءة المبانى القديمة، وإنشاء ملاعب خماسية، واستكمال أعمال تنسيق الموقع العام لتتماشى مع أحدث النظم العالمية فى التعليم الفنى، حيث تم استحداث مسار جديد للتعليم الفنى فى مصر، ورفع قدرات الخريجين لتتواكب مع متطلبات سوق العمل.فى القطاع الطبى، أنشأت وزارة التعليم العالى وافتتحت أكثر من ٧ مستشفيات جامعية لخدمة المواطنين فى مختلف المحافظات، دعمًا للمنظومة الصحية فى مصر ومنظومة التعليم الطبى.فتم إنشاء مستشفى الصدر بجامعة طنطا، بسعة ١٠٤ أسرّة، من أجل توفير الرعاية الصحية لمرضى منطقة وسط الدلتا ومواجهة انتشار الأمراض الصدرية، فضلًا عن تعليم وتدريب الطلاب والخريجين من كلية الطب.وأنشأت الدولة وجهزت مستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادى، لافتتاحه فى ٣٠ يونيو الجارى، ويشمل المشروع غرف إقامة وعمليات وعنايات وطوارئ، ويهدف إلى توفير الخدمات الطارئة والعاجلة لأهالى محافظتى قنا والأقصر.وفى جامعة العريش، تم إنشاء ٨ مشروعات مختلفة لخدمة العملية التعليمية بها لخدمة مجتمع أهل شمال سيناء، حيث تم البدء فى إنشاء الجامعة عام ٢٠١٤، والانتهاء منها عام ٢٠١٦، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء مبنى إدارة المدن الجامعية، وكلية التجارة عام ٢٠١٨، وإنشاء عنبر دواجن بحثى تعليمى عام ٢٠١٩.وفى جامعة سوهاج، تم الانتهاء من إنشاءات كليات الآداب والزراعة والطب البيطرى ومبنى مجمع المدرجات والقاعات بالفرع الثانى للجامعة بمدينة الكوامل، ومبنى الإسكان الطلابى فرع ٢. وفى جامعة المنيا، تم الانتهاء من إنشاء كلية التمريض وكلية التربية النوعية وكلية طب الأسنان ومستشفى المسالك البولية ومستشفى الكبد ومبنى كلية الهندسة ومبنى مدرجات كلية رياض الأطفال وكلية الطب البيطرى.وفى جامعة أسيوط، تم الانتهاء من إنشاء كلية ومستشفى طب الأسنان، ومستشفى الطب البيطرى، ومركز جراحة القلب، ومركز علاج الكبد وأورامه ووحدة زراعة النخاع بمعهد الأورام، وبنك الدم المصرى بمستشفى الجامعة.وفى جامعة أسوان، تم إنشاء مقر جديد للجامعة بمدينة أسوان الجديدة على مساحة أكثر من ١٠٠ فدان، يضم كليتى الآداب والألسن ومجمع المدرجات، وكليات الطب والطب البيطرى والأسنان والتمريض، والهندسة ومشروعات البنية التحتية، وملاعب لمختلف الألعاب بكلية التربية الرياضية، والمسرح الصيفى ومسرح الجامعة.وفى جامعة قناة السويس، تم الانتهاء من استكمال مشروع مبنى التعليم الصناعى، والانتهاء من إنشاء كلية الهندسة، وإنشاء مبنى معامل كلية الثروة السمكية.وزادت موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لـ٤٠ مليار جنيه منذ عام ٢٠١٤ ووصل إجمالى ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى فى موازنة ٢٠٢٠٢٠٢١ إلى نحو ٦٥ مليار جنيه.وفيما يتعلق بالتصنيف الدولى للجامعات، استطاعت الوزارة تحقيق العديد من الإنجازات فى هذا الملف المهم، منها تشكيل لجنة لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولى فى يونيو ٢٠١٧.وشهد تصنيف US News الأمريكى العالمى للعام ٢٠٢٠ للجامعات إدراج ١٤ جامعة مصرية مقارنة بـ١١ جامعة العام الماضى بزيادة ٣ جامعات حكومية وهى: بنى سويف وبنها والمنيا.كما شهد تصنيف QS العالمى ٢٠٢٠ للمنطقة العربية إدراج ٢٢ جامعة مصرية من بين ١٢٩ جامعة على مستوى المنطقة العربية، وبذلك تكون هناك زيادة فى عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن عام ٢٠١٩ الذى تضمن ٢٠ جامعة، وتصنيف ٢٠١٨ الذى شمل ١٧ جامعة، وتصنيف ٢٠١٧ الذى تضمن ١٥ جامعة.وشهد تصنيف US News الأمريكى العالمى لعام ٢٠٢٠ للبرامج إدراج ٤٠ برنامجًا ضمن ١٠ تخصصات مختلفة هى: العلوم الزراعية والأحياء والكيمياء الحيوية والكيمياء والطب الإكلينيكى والهندسة والمناعة وعلوم المواد والصيدلة والفيزياء وعلوم الحيوان.