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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الطيران» توضح الإجراءات الوقائية تمهيدًا لاستئناف الرحلات

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:24 م
الطيار محمد منار
الطيار محمد منار عنبه
محمود السعدى
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نفذت المطارات المصرية خلال الفترة الماضية عددًا من الضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الطيران المدني استعدادا لبدء عودة حركة الطيران تدريجيا أول يوليو المقبل.

وأعلن الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الوزارة اتخذت إجراءات تضمنت المرور على جميع المطارات وتعقيمها، موضحا أنه سيتم تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، وحظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة.

وأضاف الوزير أن ضوابط تشغيل الأنشطة في المطارات تشمل التزام الركاب بتوقيع إقرار في مطار المغادرة، وأنه يحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة أن تفشي الفيروس فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار pcr.

ووضعت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، خلال الفترة الماضية، عددا من الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المطارات وعلى متن الطائرات، مع بدء عودة الرحلات، تضمنت تخفيف التكدس بالمطارات خاصة أماكن الكاونترات والجوازات والتفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية.

كما تم تطبيق عدة ضوابط داخل هذه الأماكن بوضع مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين كل راكب بما يكفل الحماية الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار وعلى متن الطائرات، من خلال تعامل الأطقم الطائرة خلال الرحلات مع الركاب بمسافة آمنة.

كما تم تنفيذ إجراءات للتعامل بين الأفراد وطرق تقديم الخدمات بشكل عام، ووضع الإرشادات التوعوية في كافة أماكن العمل من أجل ضمان السلامة الصحية ومنع انتشار العدوى، وفقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي «ألاياتا».

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