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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسترا زينيكا توافق على بيع 400 مليون جرعة من لقاح كورونا لأوروبا

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:22 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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وقعت شركة أسترا زينيكا البريطانية للعقاقير الطبية، عقدا مع حكومات أوروبية لإمداد المنطقة بلقاحها المحتمل لفيروس كورونا، وذلك في أحدث صفقة تتعهد بموجبها الشركة بتقديم عقارها للمساعدة في كبح الجائحة.

وقالت الشركة أمس السبت: إن العقد يشمل تقديم ما يصل إلى 400 مليون جرعة من اللقاح، الذي طورته جامعة اكسفورد، مضيفة أنها تفكر في التوسع بتصنيع اللقاح الذي تقول إنه سيباع بدون ربح خلال الجائحة.

ولا يزال اللقاح في مرحلة التجارب السريرية. وإذا جاءت نتائج التجارب مقنعة لمنظمي سوق العقاقير الطبية بأنه آمن وفعال فمن المتوقع أن تبدأ عملية التسليم بحلول نهاية 2020.

وهذا هو أول عقد يوقعه تحالف التحصين الشامل في أوروبا وهو تحالف يضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا لتوفير جرعات اللقاحات لجميع الدول الأعضاء فيه في أسرع وقت ممكن.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باسكال سوريوت للصحفيين "هذا سيضمن حصول مئات الملايين من الأشخاص في أوروبا على اللقاح، بالطبع إذا نجح وهو ما سنعرفه بنهاية هذا الصيف".

وأضاف أن التحالف "سيعمل مع المفوضية الأوروبية والدول الأخرى في أوروبا على التأكد من أن كل شخص بأنحاء أوروبا سيحصل على اللقاح".

وتابع قائلا "لدينا سلسلة إمداد فاعلة للغاية في أوروبا" مع وجود شركات مصنعة في هولندا وألمانيا وإيطاليا ضمن دول أخرى.

وقال مصدر في وزارة الصحة الإيطالية: إن اللقاحات هي لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وستدفع الدول الأربع التي أبرمت الصفقة إجمالي المبلغ والذي لم يكشف عنه بينما ستسمح الشركة بانضمام دول أخرى للصفقة وفق الشروط ذاتها.

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