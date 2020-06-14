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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تعرف على تردد قناة mbc bollywood الجديد

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:59 م
mbc bollywood
mbc bollywood
محمد مجدي
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ننشر تردد قناة mbc bollywood الجديد حيث استطاعت قناة mbc bollywood أن تحدث لنفسها مقعد بين المشاهدين، بعدما تخصصت في عرض أحدث الاعمال الهندية في عالم السينما والتلفزيون، وهو ما جسد لها شعبية كبيرة بين الجمهور.

تردد قناة mbc bollywood الجديد


القناة تتواجد على قمر نايل سات المصري بتردد هو 11938، وهناك تردد آخر وهو 12226، أما بالنسبة لمعامل الترميز فهو 27500، وتقابل نسب مشاهدة مرتفعه بسبب الافلام الحصرية التي تعرضها، كما تتواجد القناة على قمر عرب سات بتردد هو 11862، ومعامل تصحيح فهو 3\4، أما معامل الترميز 27500.

وتعرض القناة العديد من المسلسلات الهندية والتي أبرزها كلا من "رايس "، "دوللي كي دوللي"، "رانجيلا"، "أين أنت وأين أنا"، "لكنه لي"، "حب خادع"، "شوبه مانجال سافدهان"، " بارمانو: ذا ستوري أوف بوخران"، وغيرها لألمع نجوم بوليود.

كما تذيع القناة مجموعة من تقوم أفلام جديدة وحصرية "Premier Movie Night" والذي يختص بالعرض الأولي على شاشتها، و"Star of the month" والذي يكون مخصص بعرض بعض الأخبار والمعلومات على واحد من نجوم بوليوود، بالأضافة إلى "New Age Bollywood" الذي يتيح أشكال سينمائية حديثة وفريدة من نوعها في السينما الهندية.

وتعرض القناة أيضًا عدد من برامج التسويق الشهيرة مثل "هوم شوبينج" والذي يهتم بأكتشاف المنتجات الأكثر طلبًا في الشرق الأوسط،ومعلومات متنوعة عن المنتجات مثل الإلكترونيات والسلع المنزلية، ولوازم الأم ومنتجات الأطفال، والأزياء والملابس والجمال ومستحضرات التجميل، والإكسسوارات والمجوهرات.

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