تعرف على تردد قناة mbc bollywood الجديد

القناة تتواجد على قمر نايل سات المصري بتردد هو 11938، وهناك تردد آخر وهو 12226، أما بالنسبة لمعامل الترميز فهو 27500، وتقابل نسب مشاهدة مرتفعه بسبب الافلام الحصرية التي تعرضها، كما تتواجد القناة على قمر عرب سات بتردد هو 11862، ومعامل تصحيح فهو 3\4، أما معامل الترميز 27500.وتعرض القناة العديد من المسلسلات الهندية والتي أبرزها كلا من "رايس "، "دوللي كي دوللي"، "رانجيلا"، "أين أنت وأين أنا"، "لكنه لي"، "حب خادع"، "شوبه مانجال سافدهان"، " بارمانو: ذا ستوري أوف بوخران"، وغيرها لألمع نجوم بوليود.كما تذيع القناة مجموعة من تقوم أفلام جديدة وحصرية "Premier Movie Night" والذي يختص بالعرض الأولي على شاشتها، و"Star of the month" والذي يكون مخصص بعرض بعض الأخبار والمعلومات على واحد من نجوم بوليوود، بالأضافة إلى "New Age Bollywood" الذي يتيح أشكال سينمائية حديثة وفريدة من نوعها في السينما الهندية.وتعرض القناة أيضًا عدد من برامج التسويق الشهيرة مثل "هوم شوبينج" والذي يهتم بأكتشاف المنتجات الأكثر طلبًا في الشرق الأوسط،ومعلومات متنوعة عن المنتجات مثل الإلكترونيات والسلع المنزلية، ولوازم الأم ومنتجات الأطفال، والأزياء والملابس والجمال ومستحضرات التجميل، والإكسسوارات والمجوهرات.