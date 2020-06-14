السيسي يوجه بتركيز جهود الدولة على تحقيق التوسع فى رقعة استصلاح الأراضى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنيةللقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب توفيق سامى رئيس مجلس إدارة شركة شرق العوينات.وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض موقف عدد من مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بتركيز جهود الدولة على تحقيق التوسع فى رقعة استصلاح الأراضى كتوجه استراتيجى، مع بلورة خطة زمنية فى هذا الإطار، إلى جانب توفير الخدمات اللازمة من طاقة كهربائية ورفع كفاءة شبكة الترع والمصارف وإقامة محطات معالجة المياه للاستصلاح الزراعي.