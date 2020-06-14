السعودية توقع على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي

وقعت السعودية، اليوم الأحد، عن بعد على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي بمشاركة 14 دولة.وقال بيان رسمي إن التوقيع تم في مقر الهيئة السعودية للفضاء، والتي كان لها دور بارز في دعم المبادرة التي أطلقتها وكالة الإمارات للفضاء، بتأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الأحد.ويهدف ميثاق المبادرة، طبقا لـ"واس"، إلى "تأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي"، الذي من المنتظر أن توقع عليه 14 دولة عربية؛ (المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، عُمان، الكويت، الأردن، الجزائر، تونس، السودان، مصر، لبنان، المغرب، العراق، وموريتانيا)، بغرض تشجيع التعاون الفضائي العربي في جميع الأنشطة الفضائية ذات الأهداف المشتركة، وتحقيق الانسجام في الممارسات التنظيمية بين الجهات الفضائية.كما تهدف المبادرة إلى تنسيق مواقف أعضاء المجموعة العربية لتبني رأي موحد في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالفضاء؛ وذلك في حدود المهام والاختصاصات المنوطة بالمجموعة، والعمل على تعاون فضائي عربي أوسع وأشمل في مجال الفضاء.