أستاذ فيروسات يتوقع موجة ثانية من كورونا في الشتاء

علق الدكتور يحيى مكي، أستاذ علوم الفيروسات، على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في عدد من الدول، قائلًا: «لسنا في الموجة الثانية ما زلنا في الأولى، وما يحدث يثبت أن إجراءات الحجر والعزل أنقذت الآلاف، فضلًا عن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الدول الإسلامية خلال فترة العيد».وأعرب أستاذ علوم الفيروسات، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر سكايب في برنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، عن توقعه بحلول موجة ثانية للفيروس الثاني في الشتاء المقبل، مؤكدًا أن جهاز المناعة سيستغرق شهرًا منذ تناول اللقاح لحماية الإنسان من الوقاية.ولفت إلى أن هناك سباقا عالميا للوصول إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا، مردفا: «هناك مدرستان الأولى تجرب الريمدسفير الذي أعطى نتائج جيدة بنسبة 70%، ومدرسة أخرى تؤيد هيدروكسي كلوركين».وأضاف: «ما يختلف بين اللقاحات هو أجزاء بسيطة في المواد المكونة ونسخ الفيروسات المستخدمة».