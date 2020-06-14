«الوفد»: التحالف مع «النور» في انتخابات «الشيوخ» مستحيل

قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب لم يحدد بعد الأحزاب التي سيتحالف معها من أجل خوض انتخابات مجلس الشيوخ.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «التحالفات خلال انتخابات مجلس الشيوخ واردة بنسبة 90% خاصة في نظام القائمة»، مشيرا إلى أن حزب الوفد لم يحدد بعد الحزب الذي سيتحالف معه.وأكد أن الوفد سيتحالف خلال انتخابات مجلس الشيوخ مع الأحزاب التي تتبنى أيديولوجية مماثلة، مضيفا: «ممكن نتحالف مع مستقبل وطن أو حماة وطن أو الغد، إنما مستحيل التحالف مع النور».وتابع: «المعارضة القوية تنطلق من قاعدة وطنية ولا تحمل أجندة خارجية، وحزب الوفد يلعب دور المعارضة الوطنية ويدعم الدولة كون المواطن هو المستفيد»، مؤكدا جاهزية الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ كونها استحقاق دستوري.