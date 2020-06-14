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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: أقل من واحد بين كل ألف شخص مصاب بكورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:06 م
جونسون
جونسون
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، إن أقل من واحد بين كل ألف مواطن في المملكة المتحدة "يُحتمل" أن يكون مصابًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، معتبرًا أن ذلك يسمح بهامش أكبر "للمناورة" في تخفية قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين.

أضاف جونسون، خلال زيارته لأحد مراكز التسوق شرق العاصمة لندن، أن الحكومة ستُبقي على قاعدة المترين "تحت المراجعة المستمرة" في ضوء التطورات، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.

وتابع رئيس الحكومة: "بينما تنخفض الأرقام، لتصبح واحدا في الألف، واحد بين كل 1600، ربما أقل، تصبح فرصكم لأن تكونوا على بعد مترين أو متر أو حتى قدم من شخص لديه الفيروس تقل بوضوح إحصائيًا، لذلك تبدأ في بناء مزيد من الهامش للمناورة، وسننظر في ذلك ونبقيه تحت المراجعة المستمرة".

وأكد أن على الناس أن يكونوا قادرين على "التسوق بثقة" حينما يعاد فتح المتاجر غير الأساسية في إنجلترا غدًا.

وقال: "متفائل جدًا بشأن الفتح الذي سيحدث غدًا"، مشيرًا إلى أن على الناس أيضًا مراقبة قواعد التباعد الاجتماعي والتسوق بطريقة آمنة قدر الإمكان.

تأتي تصريحات جونسون مع انخفاض الزيادة اليومية في عدد الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" في المملكة المتحدة، التي تعد ثاني أكبر دول العالم تضررًا من الفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات، بعد الولايات المتحدة.

ووفقًا لإحصاءات وزارة الصحة البريطانية، فقد مات 41 ألفًا و698 شخصًا بالفيروس في المملكة المتحدة، فيما سُجلت نحو 296 ألف إصابة مؤكدة.

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