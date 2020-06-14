نتنياهو: جائحة كورونا ما زالت حاضرة

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن "جائحة كورونا ما زالت حاضرة هنا"، مبينا أنه "لم يحدث تحسن حتى الآن في معدلات الإصابة إذ ما زال عدد المصابين الجدد اليومي مستقرًا على حوالي 200".وأضاف نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية في القدس: "سنواصل هذا الأسبوع عقد جلسات بهدف فتح الاقتصاد، حيث سنقوم بذلك مع وزير المالية، ومحافظ بنك إسرائيل ومع كافة الجهات المختصة"، مبينا أن "الهدف من ذلك هو إعادة السوق الاقتصادية إلى مسار التنمية، ومساعدة الأشخاص على العودة إلى دائرة العمل".وأوضح: "أننا سنواصل العمل على دعم وتعزيز السياحة في المنطقة، لكي تتمكن هذه المدينة من تسيير أعمالها بأمان وجذب الزوار الكثيرين حتى في ظل الكورونا".وبلغت حصيلة ضحايا مرض فيروس كورونا في إسرائيل حتى السبت 18972 إصابة، و300 حالة وفاة، حسب وزارة الصحة الإسرائيلية.