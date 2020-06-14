مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية قادمة من الخرطوم

استقبل مطار القاهرة الدولي، الأحد، رحلة جوية استثنائية لنقل المصريين العالقين بالخارج والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن قادمة من السودان عقب تفشّي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمختلف أنحاء العالم، حيث تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة فى تلك الظروف.ووصل العائدون، البالغ عددهم نحو 88 عالقًا مصريًا قادمين من مطار الخرطوم على متن رحلة الخطوط الجوية التابعة لشركة طيران "إير كايرو"، وتم إجراءات الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة؛ للتأكد من عدم حملهم الفيروس القاتل، وتم السماح لهم بالخروج من الدائرة الجمركية بالمطار عقب توقيعهم إقرار العزل الذاتي بالمنازل لمدة 14 يومًا متتاليًا، تنفيذًا لإرشادات وتعليمات وزارة الصحة والسكان